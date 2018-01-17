CAS рассмотрит иски российских скелетонистов 23 января, бобслеистов - 25 и 26 января

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил о том, что апелляции скелетонистов в CAS будут рассмотрены 23 января, а бобслеистов - 25 и 26 января. Ранее МОК вынес решение о пожизненном запрете этим спортсменам участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении их наград Игр в Сочи.

- CAS проведет индивидуальные слушания дел скелетонистов 23 января, бобслеистов - 25-26 января, - цитирует ТАСС Зубкова. - Будут заслушаны апелляции не только действующих спортсменов, но и тех, кто сейчас не связан со спортом. Все, кто выступает сейчас, обязательно будут присутствовать на слушаниях, как и я с тренером сборной по скелетону Сергеем Чудиновым. Остальных мы уже поставили в известность о дате слушаний в Лозанне.

Вместе с Зубковым и Чудиновым на слушаниях будут присутствовать скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев.