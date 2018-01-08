12:05 | БОБСЛЕЙ

Британский бобслеист назвал шуткой участие российских спортсменов в соревнованиях

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Британский бобслеист Джон Джексон считает, что сборная России не должна участвовать в соревнованиях по бобслею и санному спорту. По его словам, в спорте сейчас слишком много политики.

- Цирк - вот слово, которое хорошо описывает ситуацию, абсолютная шутка, - цитирует BBC Джексона. - Я считаю, что никто из русских не должен участвовать в соревнованиях. Зимние виды спорта не выдерживают достаточно сильной борьбы за чистых спортсменов, они позволяют политике уйти от спорта, это полный беспорядок. 

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Vlаdimir

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