Британский бобслеист назвал шуткой участие российских спортсменов в соревнованиях

Британский бобслеист Джон Джексон считает, что сборная России не должна участвовать в соревнованиях по бобслею и санному спорту. По его словам, в спорте сейчас слишком много политики.

- Цирк - вот слово, которое хорошо описывает ситуацию, абсолютная шутка, - цитирует BBC Джексона. - Я считаю, что никто из русских не должен участвовать в соревнованиях. Зимние виды спорта не выдерживают достаточно сильной борьбы за чистых спортсменов, они позволяют политике уйти от спорта, это полный беспорядок.

Британский бобслеист Джексон: "На Олимпиаде-2018 не должно быть российского флага"