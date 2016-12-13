10:30 | БОБСЛЕЙ

Британия намерена поддержать каждого спортсмена, который бойкотирует чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи

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Мартинс ДУКУРС со сборной Латвии пропустят ЧМ-2017 в Сочи.Латвийский бойкот: политика или спорт?

Новый президент Британской олимпийской ассоциации Хью Робертсон подчеркнул, что намерен поддержать каждого спортсмена и организацию, которая бойкотирует чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, сообщает BBC.

Ранее сборная Латвии приняла решение о снятии с турнира из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в употреблении допинга. Позже стало известно, что к бойкоту может присоединиться и команда Кореи.

Напомним, что окончательного решения по данному вопросу в федерации бобслея и скелетона (KBSF) не принято, поскольку не все спортсмены в данный момент находятся в стране. Ожидается, что окончательное решение будет принято 19 декабря.

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