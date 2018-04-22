Артем Пацев: "Сергеева не употребляла триметазидин ни на Олимпиаде, ни вообще когда-либо"

Адвокат российской бобслеистки Надежды Сергеевой Артем Пацев в интервью "СЭ" отметил, что спортсменка точно не принимала намеренно запрещенное вещество триметазидин. Напомним, что на Олимпиаде-2018 она сдала положительную допинг-пробу.

– Вы уверены, что Сергеева не могла принять триметазидин в Пхенчхане по ошибке или в составе какого-то другого лекарства?

– Когда Надя позвонила мне рано утром по московскому времени и сообщила о положительной пробе, я сразу скинул ей список препаратов, в которых может содержаться триметазидин – я уже сталкивался в своей практике с этим веществом. Она уверенно ответила, что ни один из них не принимала. Поэтому точно можно утверждать, что Надя триметазидин с собой в Пхенчхан не возила и не употребляла его ни на Олимпиаде, ни вообще когда-либо. Этот препарат ей в принципе не нужен. Более того, триметазидин – по сути своей бесполезное лекарство, можно сказать, плацебо.

– Что происходит сейчас с делом Сергеевой?

– Мы договорились с международной федерацией о продлении процессуальных сроков и максимально отодвинули дату слушаний. Нам нужно время, чтобы провести необходимые исследования, чтобы попытаться понять, каким образом препарат попал в организм Нади в те злополучные пять дней, прошедших с момента сдачи чистой пробы до 18 февраля, когда была сдана "та самая" проба. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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