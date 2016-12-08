Алексей Воевода: "Давление от доклада Макларена? Я испытывал давление 8G"

Двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода отметил, что ждет от второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена того же, что было в первом расследовании канадца. Презентация второй части доклада Макларена пройдет завтра в Лондоне. После первого доклада специалиста ВАДА рекомендовало отстранить российских спортсменов от Олимпийских и Паралимпийских игр. Российские олимпийцы в итоге поехали в Рио-де-Жанейро в усеченном составе, а паралимпийцы были отлучены от Игр-2016.

- Давайте объективно – по-моему, никто хорошего отчета не ждет, - цитирует "Р-Спорт" Воеводу. - Понимаете, когда оценочные суждения являются фактором для того, чтобы кого-то в чем-то обвинить, это, простите, абсурд! Есть понятие "презумпция невиновности". Если вина человека не доказана, нельзя его обвинять. Это поклеп, голословное обвинение, что угодно. То, что было до этого, мы уже слышали. Часть его доклада основывалась на каких-то фактах, а часть – на его предположениях. Думаю, вторая часть доклада будет такая же примерно, просто более объемная, появятся новые фигуранты. Но антироссийская риторика немножко поднадоела, даже комментировать это неинтересно.

Испытывают ли российские спортсмены давление в связи с этим? Знаете, я испытывал вместе со своими партнерами по бобу давление 8G. А космонавт испытывает шесть. Так что, понимаете, никакое давление нам не страшно.

Очень многое поменялось, к сожалению, в мировом спорте, в мировом олимпизме, и это факт. Это плохой факт! Это не плюс олимпийскому движению. Олимпиада всегда объединяла – не было ни религий, ни национальностей. Это было мероприятие, где спорт был частью культуры. Сейчас уже все это сильно мутировало, и не в лучшую сторону. В нашей стране все всегда было честно. А антироссийская риторика утомляет, повторюсь.