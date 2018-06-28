Александр Зубков: "Вернуть в Россию международные старты - первоочередная задача"

Глава ФБСР Александр Зубков прокомментировал переизбрание итальянца Иво Ферриани на новый четырехлетний срок в качестве президента Международной федерации бобслея и скелетона. На прошедшем в Риме конгрессе действующий руководитель IBSF в ходе выборов набрал 38 голосов, а его конкурент, швейцарец Фриц Буркхард – пять.

– Ферриани все показал своей деятельностью за прошедший срок на посту главы федерации, – сказал Зубков. – Также он является членом МОК, и его работа имеет там поддержку. Все это и дало тот результат, который мы получили на выборах. Думаю, это было ожидаемо. Мы выслушали отчет Ферриани и программы обоих кандидатов. Могу сказать, что обе они были достойные, но члены IBSF приняли свое решение.

– Последние соревнования мирового уровня в России прошли в феврале 2015 года, а в 2017-м у Сочи отняли чемпионат мира. Планируете ли работать с Ферриани в этом направлении?

– Это первоочередная задача, которую надо выполнить. Вернуть России высокий статус – наши спортивные объекты должны принимать международные старты. Ведется диалог, есть взаимопонимание, и чуть позже будет ясна полная картина. Могу сказать, что и ISBF намерена работать с ФБСР над проведением соревнований у нас в стране. (Антон БАБОШИН)