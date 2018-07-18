Александр Зубков: "У российских бобслеисток-одиночниц есть перспективы на Олимпиаде"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков выразил мнение, что у россиянок есть хорошие шансы на медали в состязаниях одиночниц на Олимпиаде-2022. Сегодня МОК объявил о включении шести новых дисциплин в программу Игр в Пекине, включая соревнования у женщин в бобслее среди одиночниц.

- Перспективы есть, на сегодняшний день у нас в стране девять регионов имеют возможность развивать бобслей и скелетон, - цитирует "Р-Спорт" Зубкова. - Думаю, что поставленные задачи будут исполнимы, а спортсмены в этом виде будут выступать достойно.

Включение дополнительного вида в олимпийскую программу – это очень приятно для нас и для нашего вида спорта. Тем более этот вид не будет сильно затратным, в нашей федерации имеются монобобы, через которые спортсмены начинают обучение. Это хорошее подспорье в плане дополнительных олимпийских медалей. Да, проблем с условиями подготовки в России не возникнет, просто это потребует небольшого дополнительного финансирования от министерства спорта, которое должно рассчитать все и дополнить команду.