Александр Зубков: "У нас команда профессионалов. С ней я готов идти в любую атаку"

Александр Зубков, переизбранный на пост президента Федерации бобслея России, отметил, что готов решать самые серьезные задачи, потому что ему удалось собрать команду профессионалов.

Зубков был переизбран на пост президента организации во вторник на отчетно-выборной конференции федерации в Сочи. Соперники Зубкова - бывший главный тренер сборной России по бобслею Олег Соколов и бывший помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов - сняли свои кандидатуры в понедельник.

- Переизбрание на пост президента Федерации бобслея России возлагает на меня большую ответственность, - цитирует ТАСС Зубкова. - Но самое главное, что у нас собрана большая команда профессионалов. С ней я не боюсь принимать любой вызов, готов идти в любую атаку. Я уверен, что мы сможем реализовать все задуманное в жизнь и добьемся плодотворных результатов.

Нам уже многое удалось сделать за предыдущие два года, и эта работа будет продолжена. Большое внимание мы сейчас будем уделять созданию школы пилотов, которую я буду курировать. В ней будут работать высокопрофессиональные тренеры, которые будут обучать молодых спортсменов мастерству пилотирования. Параллельно мы будем решать задачу импортозамещения - отечественные предприятия готовы включиться в процесс изготовления требуемого нам спортивного инвентаря.



