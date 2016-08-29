Александр Зубков: "Сборные по бобслею и скелетону должен возглавлять один тренер"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков отметил, что не собирается продолжать совмещать посты руководителя организации и главного тренера сборной России. По словам Зубкова, возглавлять сборную по бобслею и скелетону должен один человек. Прошлогодние наставники Пьер Людерс и Вилли Шнайдер, как только перед ними будут погашены долги по зарплате, смогут продолжить работу в сборной, но на место главного тренера претендовать не будут.

- У сборных России по бобслею и скелетону в новом сезоне должен быть только один главный тренер, - цитирует ТАСС Зубкова. - Старшие тренеры есть. В бобслее - Олег Сухорученко, в скелетоне - Данил Чабан. На сегодняшний день я неофициально совмещаю пост главного тренера с руководством Федерацией. Но у меня впереди много работы и на посту президента. Поэтому, как только появится достойный кандидат на пост главного тренера, то он сразу займет это вакантное место.

После того, как этим специалистам будут выплачены все долги по зарплате, мы начнем выстраивать с ними диалог. Но ни Людерс, ни Шнайдер на пост главного тренера претендовать не будут. В любой другой должности - не исключено.