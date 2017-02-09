Александр Зубков: "Россиян проверяют чаще, чем спортсменов других стран, пока оснований для тревог нет"

Президент Федерации бобслея России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков выразил надежду, что у россиян не будет проблем с допуском к Играм-2018 в Пхенчхане. Ранее на основании отчета независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена ряд спортсменов были отстранены от участия в Играх в Рио.

- У нас сложились хорошие, рабочие отношения с Международной федерацией бобслея и скелетона, - сказал Зубков. - Наши спортсмены находятся под пристальным контролем допинг-служб, в международном пуле тестирования. Мы с пониманием относимся к тому, что нас проверяют чаще, чем спортсменов из других стран. Пока оснований для тревог нет, но прошедший год приучил нас к тому, что возможны любые неожиданности. Хочется верить, что самое неприятное уже позади.

Год до Пхенчхана-2018: с надеждой на медали и здравый смысл