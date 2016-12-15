Александр Зубков: "Перенос чемпионата мира из Сочи - это способ наказать Россию"

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков подчеркнул, что перенос чемпионата мира-2017 из Сочи в другое место - результат вмешательства политики в спорт. Международная федерация бобслея и скелетона приняла такое решение, сославшись на вторую часть доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. В документе утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- Решение о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи – результат бойкота отдельных стран и его использования как средства давления на руководство международной федерации, - приводит пресс-служба ФБР слова Зубкова. - Мы столкнулись с очередным фактом вмешательства политики в спорт. Очевидно, что это не забота о безопасности спортсменов, а способ наказать нашу страну.

Нас пытаются вернуть в эру взаимных бойкотов, которые не достигли своих целей, но сломали судьбы многих выдающихся спортсменов. Международная федерация оказалась в положении, когда любое решение ухудшает ситуацию. Еще вчера нас уверяли, что оснований для переноса чемпионата нет, но затем наши партнеры все-таки поддались шантажу, что создает опасный прецедент.

Россия провела серьезную работу по организации чемпионата мира. Были привлечены значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы, и теперь резонно спросить, кто нам их компенсирует? Возможно, это сделают представители стран, которые громче всех требовали отобрать чемпионат у России? Мы остаемся открытыми для любых переговоров и считаем, что должны сохранить единство и равноправие в нашем виде спорта. Несправедливость делает нас только сильнее. И в этом наши соперники еще убедятся.