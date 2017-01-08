Александр Зубков: "Ответ от международной федерации мы получим, в лучшем случае, в конце сезона!"

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков отметил, что не понимает, в связи с чем у России отобрали право на проведение чемпионата мира по бобслею. В настоящее время Федерация бобслея России пытается разобраться с данным вопросом.

– Страна готовилась к проведению чемпионата мира по бобслею, вкладывала средства. А теперь у нас забрали право на проведение этих соревнований. В связи с чем? Если бы были какие-то нарушения… Сейчас мы пытаемся разобраться: задаем вопросы международной федерации. Но думаю, что полные ответы мы получим, в лучшем случае, в конце сезона.

Не могу судить о том, насколько правомерны такие действия, теперь над этим должны работать юристы. На мой взгляд, на первый план здесь выходит политика, а не спорт. Россию пытаются убрать со спортивной мировой арены. Наши национальные сборные показывают хорошие результаты в разных видах спорта, и многим это не нравится. Оказывается давление. Но, к сожалению, мы не в силах изменить решение международных федераций. (Любовь КОНЯЕВА)