22:27 | БОБСЛЕЙ

Александр Зубков: "Немцы не будут качественно убирать снег перед стартами россиян"

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Президент Федерации бобслея России Александр Зубков высказал мнение о том, что организаторы чемпионата мира-2017, который пройдет в Кенигзее с 13 по 26 февраля, вряд ли будут добросовестно убирать снег с трассы перед стартами россиян. По его словам, в оставшееся до главного турнира года время российским спортсменам на тренировках надо еще больше работать над увеличением стартовой скорости.

– На чемпионате мира, который пройдет в Германии, немцы также не будут добросовестно убирать снег с трассы перед стартами россиян, – приводит ТАСС слова Зубкова. – Они понимают, что Россия конкурентоспособна, поэтому нам в случае снежной погоды придется очень непросто. Поэтому в оставшееся до главного турнира года время нам на тренировках надо еще больше работать над увеличением стартовой скорости.

Тем не менее, к чемпионату мира мы подходим в боевом настроении – все в наших руках.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3942589

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КОММЕНТАРИИ (1)
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gorsten79

Да по-моему такая же фишка была.То ли в Солт-Лейк-Сити.То ли в Ванкувере.Есть такая хитрость.Там же сотые доли секунды решают.

23:18

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