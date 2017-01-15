Александр Зубков: "Немцы не будут качественно убирать снег перед стартами россиян"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков высказал мнение о том, что организаторы чемпионата мира-2017, который пройдет в Кенигзее с 13 по 26 февраля, вряд ли будут добросовестно убирать снег с трассы перед стартами россиян. По его словам, в оставшееся до главного турнира года время российским спортсменам на тренировках надо еще больше работать над увеличением стартовой скорости.

– На чемпионате мира, который пройдет в Германии, немцы также не будут добросовестно убирать снег с трассы перед стартами россиян, – приводит ТАСС слова Зубкова. – Они понимают, что Россия конкурентоспособна, поэтому нам в случае снежной погоды придется очень непросто. Поэтому в оставшееся до главного турнира года время нам на тренировках надо еще больше работать над увеличением стартовой скорости.

Тем не менее, к чемпионату мира мы подходим в боевом настроении – все в наших руках.

