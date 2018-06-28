Александр Зубков: "Назначение Пархоменко – мост между нами и международной федерацией"

Возглавляющий ФБСР Александр Зубков отметил работу, в результате которой генеральный директор российской федерации Сергей Пархоменко стал советником президента международной федерации Иво Ферриани. Итальянец на конгрессе в Риме был переизбран на новый четырехлетний срок.

– Как можете прокомментировать назначение Пархоменко?

– Это стало итогом большого труда, проделанного на этом направлении. И оценкой работы нашего генерального секретаря. Та должность, которую он теперь будет занимать – мост между нами и IBSF, который был немного разрушен. Мы его восстанавливаем, выстраиваем отношения и с международной федерацией, и с МОК. На основе поддержки чистого спорта, что всегда было нашим приоритетом.

– Зато место вице-президента по юридическим вопросам вместо представителя Новой Зеландии занял латвиец Мартиньш Дамбергс. Это может негативно сказаться на отношениях с IBSF?

– Ну мы же все понимаем, что ярый критик России в Латвии только один (тренер и отец скелетонистов Мартиньша и Томаса Дукурсов, – Прим. "СЭ"). Есть и люди, которые взвешенно подходят ко всем вопросам. Надеюсь, что Дамбергс будет все четко понимать и правильно оценивать выводы своего соотечественника (Антон БАБОШИН)