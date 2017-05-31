Александр Зубков: "Надеемся, что будем выступать на бобах и скелетонах своего производства"

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков подчеркнул важность использования отечественных технологий в производстве бобов и скелетонов.

– Федерация в лице руководителей, тренеров и механиков обращается к нашему машиностроению, – сказал Зубков. – У нас в стране есть авиастроение, которое могло бы предоставить болиды и скелетоны. Мы и летаем, и стреляем лучше всех, и все производство находится у нас в стране. Мы надеемся, что будем выступать на своей технике и добиваться таких результатов, как в Сочи, – три золотые медали в пяти дисциплинах.

Хотелось бы небольшой помощи, хотели бы создать компьютерные школы, чтобы была возможность как можно раньше начинать тестировать детей. Бобслей и скелетон – возрастные виды спорта, но мы могли бы намного быстрее подойти к привлечению новых людей через массовый спорт. Главное, что у нас есть кадры, силы, возможности и стремления. (Елена СОБОЛЬ)