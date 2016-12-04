Александр Зубков: "На сегодняшний день команда находится в очень тяжелом состоянии"

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков отметил, что сборной России по бобслею, стартовавшей с победы на первом этапе Кубка мира в канадском Уистлере, еще предстоит поработать над стартовой скоростью разгона. По словам двукратного олимпийского чемпиона, проигрыш на старте не дает спортсменам возможности быть конкурентособными на финише.

– Тот старт, который сейчас ребята показывают, еще не конкурентособный, – приводит ТАСС слова Зубкова. – К сожалению, проигрыш на старте не дает спортсменам возможности быть конкурентособными на финише. Команда на сегодняшний день в очень тяжелом состоянии. В двойках команду сложно быстро перестроить и подготовить именно на старт.

Мы должны были всегда доказывать свою силу и конкурентособность, даже в эти два года после Олимпийских игр в Сочи, когда была неправильно выстроена работа, тренировочные план и процесс. Тренерский штаб надеялся на технику, но забыл о правильном исполнении старта, чего не хватало команде. Конечно, сейчас тренеры целенаправленно работают над возвращением статуса лидеров сборной России на старте.

Отметим, что в воскресенье экипаж Александра Касьянова с разгоняющими Алексеем Пушкаревым, Алексеем Зайцевым и Максимом Белугиным одержал победу в заезде четверок.

