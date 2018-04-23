Александр Зубков: "Мне необходимо ознакомиться с мотивировочной частью CAS, после уже будут приняты решения"

Глава Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков заявил, что примет решение по своим дальнейшим шагам после того, как ознакомится с мотивировочной частью решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по его апелляции на решение МОК. В понедельник CAS на своем официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решения по апелляции Зубкова на решение МОК о его пожизненном отстранении от Олимпиад и лишении наград Игр-2014 в Сочи.

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ряда российских участников Олимпиады-2014. В их число вошел и Зубков, который также был пожизненно отстранен от участия в Играх. CAS снял с него пожизненную дисквалификацию, но оставил в силе аннулирование результатов Игр в Сочи. На домашней Олимпиаде Зубков завоевал золотые медали в двойках и четверках.

В мотивировочной части по Зубкову CAS пояснил, что его допинг-пробы не содержали запрещенных препаратов, однако аномальный уровень соли позволяет прийти к выводу, что образцы были заготовлены заранее для подмены на Играх.

- Никак не могу комментировать (мотивировочную часть). Для начала мне необходимо с ней ознакомиться, получить перевод, полностью прочитать. После уже будут какие-то решения приняты вместе с моими адвокатами, - цитирует "Р-Спорт" Зубкова.