Александр Зубков: "Любая медаль станет достойным выступлением на чемпионате мира"

Президент Федерации бобслея России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков отметил, что любая медаль, завоеванная на чемпионате мира по бобслею и скелетону в Германии, станет достойным результатом для сборной России. Турнир пройдет в немецком Кенигзее с 17 по 26 февраля.

- Достойное выступление – любая медаль, - цитирует "Р-Спорт" Зубкова. - Это будет очень достойно, это же чемпионат мира. Мы понимаем, что турнир проходит в Германии, и сборная Германии сделает все возможное, чтобы взять максимальное количество медалей у себя дома.

Все хорошо, команда работает, готовится. Все в обычном рабочем режиме, проходят сейчас официальные тренировочные заезды, никаких нюансов и сбоев нет в сборной. Команда будет выступать и биться на чемпионате мира.

Перенос ЧМ из Сочи? Уже все прошло, мы должны понимать, что надо работать, а если будем думать об этой ситуации, то нет смысла выходить на чемпионат мира. Ребята уже давно про это забыли и готовятся к выполнению четкой работы на чемпионате мира.