Александр Зубков: "Крайне удивлен решением о переносе чемпионата мира из Сочи"

Президент Федерации бобслея и скелетона России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков признался, что для него перенос чемпионата мира-2017 из Сочи стал неожиданностью. Такое решение Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о махинациях с допинг-пробами в России.

– Я крайне удивлен подобным решением, – цитирует life.ru Зубкова. – Мы отлично подготовились к чемпионату мира. До сегодняшнего дня никаких нареканий со стороны международных инстанций не было...

Повлиял ли на IBSF недавний доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, после которого бойкот сочинскому ЧМ объявила Латвия? Трудно судить. Но касательно того самого доклада – никаких доказательств и фактов против России лично я не услышал... Увы, это сейчас не имеет значения. Нам остается принять решение международной федерации, которое не оспаривается. Хотя... будем все тщательно изучать.