Александр Зубков: "Крайне удивлен решением о переносе чемпионата мира из Сочи"

Президент Федерации бобслея и скелетона России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков признался, что для него перенос чемпионата мира-2017 из Сочи стал неожиданностью. Такое решение Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о махинациях с допинг-пробами в России.
– Я крайне удивлен подобным решением, – цитирует life.ru Зубкова. – Мы отлично подготовились к чемпионату мира. До сегодняшнего дня никаких нареканий со стороны международных инстанций не было...
Повлиял ли на IBSF недавний доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, после которого бойкот сочинскому ЧМ объявила Латвия? Трудно судить. Но касательно того самого доклада – никаких доказательств и фактов против России лично я не услышал... Увы, это сейчас не имеет значения. Нам остается принять решение международной федерации, которое не оспаривается. Хотя... будем все тщательно изучать.
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https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/946172/alieksandr_zubkov_uvy_rieshieniie_otniat_u_sochi_chiempionat_mira_nie_osparivaietsia
spetrov
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22:17
spetrov
Александр, вы все еще пытаетесь ухватиться за какую-то соломинку. Все. Ситуация изменилась летом. Либо вы показываете характер, либо о вас будут вытирать ноги.
22:17
Max2015
Крайне удивлен что читер Зубков всё ещё занимает должность в Федерации и носит незаслуженное звание.
22:03
Mao11
Да забыл упоминуть, ведь Россия потратила значительные средства на подготовку пусть Макларен вернет все до цента.
21:58
Mao11
Россия как всегда оправдываться собирается. Надо нападать на этих уродов, что бы забегали как оскипидаренные,где презумпция невиновности,главная ценность западной демократии, ни в одном докладе Макларена нет даже намека на доказательства, а только болтовня людей сбежавших от суда. Даже если бы оказалось что переписка этого подонка Родченкова правдивая, они бы уже везде бы все уши прожужжали бы однако ничего нет,стало быть все враньё и поклеп, а так же оговор и это уголовное преступление. Макларен должен сидеть в тюрьме за подлог,мошенничество и оговор.
21:55