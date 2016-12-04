Александр Зубков: "Команда будет работать над техникой как минимум до 15 января"

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков отметил, что сборная России по бобслею будет продолжать работу над техникой как минимум до середины января. С 13 по 26 февраля 2017 года в Сочи пройдет чемпионат мира.

- Даже во время выступления на этапах Кубка мира спортсмены продолжают работать над техникой, вносить что-то новое, пробовать, чтобы как можно лучше подготовиться к домашнему чемпионату мира, - приводит ТАСС слова Зубкова. - Эта работа продолжится как минимум до 15 января.