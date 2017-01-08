Александр Зубков: "Касьянов и его экипаж показали свое мастерство и умение бороться"

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков отметил, что экипаж Александра Касьянова занял второе место на этапе Кубка мира по бобслею в Альтенберге (Германия) благодаря высокому мастерству. Российская четверка в составе Касьянова, Алексея Зайцева, Алексея Пушкарева и Максима Белугина по сумме двух заездов уступила лишь немецкому экипажу Йоханнеса Лохнера.

– Трасса в Альтенберге хорошая и рабочая, здесь многое зависит от мастерства пилотов, – приводит ТАСС слова Зубкова. – Касьянов показал свое мастерство, умение бороться и доказал это результатом. Достойно выступила на этапе и скелетонистка Юлия Канакина.

Отметим, что Канакина, которая являлась единственной представительницей России на этапе Кубка мира в Альтенберге, стала седьмой.



