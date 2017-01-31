Александр Зубков: "Федерация бобслея России намерена разобраться в ситуации с Труненковым"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков подчеркнул, что организация намерена разобраться в причинах нарушения антидопинговых правил Дмитрием Труненковым.

Бывший разгоняющий сборной России, который является олимпийским чемпионом игр в Сочи, был дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга. Напомним, экс-спортсмен завершил карьеру в августе 2016 года.

- Решение было вынесено в апреле 2016 года, - сказал Зубков. - В тот момент я еще не возглавлял федерацию. Сейчас я получил информацию по поводу дисквалификации Дмитрия Труненкова. Будем смотреть, разбираться, почему это произошло. (Любовь КОНЯЕВА)

Чемпион Олимпиады-2014 Труненков дисквалифицирован на 4 года