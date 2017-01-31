Александр Зубков: "Федерация бобслея России намерена разобраться в ситуации с Труненковым"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков подчеркнул, что организация намерена разобраться в причинах нарушения антидопинговых правил Дмитрием Труненковым.
Бывший разгоняющий сборной России, который является олимпийским чемпионом игр в Сочи, был дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга. Напомним, экс-спортсмен завершил карьеру в августе 2016 года.
- Решение было вынесено в апреле 2016 года, - сказал Зубков. - В тот момент я еще не возглавлял федерацию. Сейчас я получил информацию по поводу дисквалификации Дмитрия Труненкова. Будем смотреть, разбираться, почему это произошло. (Любовь КОНЯЕВА)
Чемпион Олимпиады-2014 Труненков дисквалифицирован на 4 года
RW.irk
Унылый, совсем сбрендил?)) Какая разница был он президентом или нет? Это всего лишь факт.
16:23 31 января
Весёлый©
rus_deutsch ___ Обычная логика чиновника-преступника. Не сознаваться. Ни о чем не говорить конкретно. "Когда я пришел, здесь все так и было" (Гомер Симпсон), "Нужно немного еще поработать, осмотреться и подумать" (В. Му)
16:05 31 января
streletc1783
RoyalHunter да пока не очень понятно,но если бы это не влияло хрен бы такой крик поднялся.А труненков ответил - вещество использовали в 80 годах прошлого века,зачем оно ему?Я не верю вада зто слишком зависимая организация.Нашли бы современную байду - я бы больше поверил.
15:56 31 января
RW.irk
RoyalHunter -------Проба прошлого года
15:11 31 января
RoyalHunter
streletc1783 Если он дисквалифицирован значит у Зубкова отберут медали.// Вряд ли. Скорее всего, его дисквалифицировали за допинг, который он употреблял (если вообще речь идет о допинге) в постолимпийский сезон. Если бы что-то в пробах было до Сочи-2014, то уже раздули бы дело до галактических масштабов
14:31 31 января
RW.irk
streletc1783 Если он дисквалифицирован значит у Зубкова отберут медали.==========а в чем связь?))
14:22 31 января
spetrov
...А это...
12:42 31 января
spetrov
...Я, к примеру, вполне допускаю, что его (и других) могли дисквалифицировать только лишь на основании заявлений Родченкова и Макларена. Я это не является фактом.
12:41 31 января
spetrov
Абсолютно нормальное решение. Потому что допинг в этом деле вряд ли нужен, а вот РУСАДА дисквалифицировать кого-то, чтобы зарекомендовать себя - кто знает. Надо разбираться.
12:37 31 января
streletc1783
Если он дисквалифицирован значит у Зубкова отберут медали.
12:36 31 января
rus_deutsch
По абсурдности логики Зубков - второй Мутков!
12:30 31 января
mishel1983
нтересно,а ФБР знает,что ФБР должны разобраться с делом Труненкова?пысы.может ограбление дома Зубкова это цепочка одного щупальца?
12:16 31 января
shpasic
неправильный заголовок! нужно так: "ФБР намерена разобраться в ситуации с Труненковым"
12:07 31 января