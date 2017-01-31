12:00 31 января | БОБСЛЕЙ

Александр Зубков: "Федерация бобслея России намерена разобраться в ситуации с Труненковым"

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Президент Федерации бобслея России Александр Зубков подчеркнул, что организация намерена разобраться в причинах нарушения антидопинговых правил Дмитрием Труненковым.

Бывший разгоняющий сборной России, который является олимпийским чемпионом игр в Сочи, был дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга. Напомним, экс-спортсмен завершил карьеру в августе 2016 года.

- Решение было вынесено в апреле 2016 года, - сказал Зубков. - В тот момент я еще не возглавлял федерацию. Сейчас я получил информацию по поводу дисквалификации Дмитрия Труненкова. Будем смотреть, разбираться, почему это произошло. (Любовь КОНЯЕВА)

Чемпион Олимпиады-2014 Труненков дисквалифицирован на 4 года

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КОММЕНТАРИИ (13)
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RW.irk

Унылый, совсем сбрендил?)) Какая разница был он президентом или нет? Это всего лишь факт.

16:23 31 января

Весёлый©

rus_deutsch ___ Обычная логика чиновника-преступника. Не сознаваться. Ни о чем не говорить конкретно. "Когда я пришел, здесь все так и было" (Гомер Симпсон), "Нужно немного еще поработать, осмотреться и подумать" (В. Му)

16:05 31 января

streletc1783

RoyalHunter да пока не очень понятно,но если бы это не влияло хрен бы такой крик поднялся.А труненков ответил - вещество использовали в 80 годах прошлого века,зачем оно ему?Я не верю вада зто слишком зависимая организация.Нашли бы современную байду - я бы больше поверил.

15:56 31 января

RW.irk

RoyalHunter -------Проба прошлого года

15:11 31 января

RoyalHunter

streletc1783 Если он дисквалифицирован значит у Зубкова отберут медали.// Вряд ли. Скорее всего, его дисквалифицировали за допинг, который он употреблял (если вообще речь идет о допинге) в постолимпийский сезон. Если бы что-то в пробах было до Сочи-2014, то уже раздули бы дело до галактических масштабов

14:31 31 января

RW.irk

streletc1783 Если он дисквалифицирован значит у Зубкова отберут медали.==========а в чем связь?))

14:22 31 января

spetrov

...А это...

12:42 31 января

spetrov

...Я, к примеру, вполне допускаю, что его (и других) могли дисквалифицировать только лишь на основании заявлений Родченкова и Макларена. Я это не является фактом.

12:41 31 января

spetrov

Абсолютно нормальное решение. Потому что допинг в этом деле вряд ли нужен, а вот РУСАДА дисквалифицировать кого-то, чтобы зарекомендовать себя - кто знает. Надо разбираться.

12:37 31 января

streletc1783

Если он дисквалифицирован значит у Зубкова отберут медали.

12:36 31 января

rus_deutsch

По абсурдности логики Зубков - второй Мутков!

12:30 31 января

mishel1983

нтересно,а ФБР знает,что ФБР должны разобраться с делом Труненкова?пысы.может ограбление дома Зубкова это цепочка одного щупальца?

12:16 31 января

shpasic

неправильный заголовок! нужно так: "ФБР намерена разобраться в ситуации с Труненковым"

12:07 31 января

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