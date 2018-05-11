Александр Зубков: "Если СК докажет невиновность наших спортсменов, будут иски в гражданские суды"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что, в том случае если Следственный комитет (СК) РФ докажет несправедливость допинговых обвинений в адрес российских спортсменов, они будут подавать иски к Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) и Международному олимпийскому комитету (МОК) в гражданские суды.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в пятницу рассказала, что следствие собрало доказательства, опровергающие слова информатора ВАДА Григория Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в лабораторию в Сочи и подмене биоматериала на Олимпиаде-2014.

- Сначала Следственный комитет должен полностью отработать, доказать нашу невиновность, а потом мы будем подавать иски (к ВАДА и МОК) в гражданские суды, - цитирует "РИА Новости" Зубкова.