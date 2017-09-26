Александр Зубков: "Чтобы бороться за медали Игр-2018, нужно приобрести новую технику"

Президент Федерации бобслея и скелетона Александр Зубков заявил о необходимости приобретения нового инвентаря для сборной Росии на олимпийский сезон. Об этом двукратный олимпийский чемпион Сочи по бобслею заявил на заседании Минспорта РФ по подготовке сборных к олимпийскому сезону.

- Были подняты вопросы о заключительном этапе подготовки к Олимпиаде, почему он пройдет именно в Иркутске, - цитирует ТАСС Зубкова. - Также думали над тем, как можно улучшить качество подготовки, говорили о том, что наши спортсмены нуждаются в новой технике.

Я говорю о необходимости закупки нового инвентаря на каждой встрече в Министерстве, и сегодня повторно озвучил это. Для того, чтобы команда могла бороться за медали Игр-2018, необходимо под Олимпиаду приобрести новую технику как в бобслее, так и в скелетоне. Процесс идет, мы готовимся к главному старту четырехлетия, но имеющаяся у нас техника уже устарела, она отработала два сезона подряд. У нас высокотехнологичный вид спорта, и результат зависит от инвентаря в том числе. Надеюсь, что решение по нашему вопросу в итоге будет принято.