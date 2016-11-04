Александр Зубков: "Будем рады видеть в Сочи Ярнольд и братьев Дукурс"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков подчеркнул, что чемпионат мира-2017 не будет перенесен из Сочи. Ранее независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена в докладе о применении допинга в российском спорте рекомендовала приостановить подготовку к международным турнирам на территории России и рассмотреть вариант их переноса в другие страны. Недавно олимпийская чемпионка Элизабет Ярнольд, а также Дайнис Дукурс, тренер и отец латвийских скелетонистов братьев Дукурс, негативно высказались о проведении чемпионата мира в России.

- К сожалению, политическая ситуация в мире находит отражение и в спорте - чем больше негатива в отношениях между странами, тем больше подобных заявлений, - цитирует ТАСС Зубкова. - И федерации, и спортсмены находятся под мощным информационным прессингом, а пишут и говорят о России не всегда хорошо. Если уж даже МОК неосторожно, с моей точки зрения, рекомендовал не проводить международные соревнования в России, то что же вы хотите от спортсменов? К счастью, на этих рекомендациях в МОК не настаивают, они повисли в воздухе, а президент IBSF Иво Ферриани занял твердую позицию, заявив, что чемпионат мира никуда перенесен не будет.

Мы с радостью встретим в Сочи и Элизабет Ярнольд, и братьев Дукурс. Надеюсь убедить их в том, что они приехали не зря. Политики в спорте быть не должно, хотя в последнее время это правило, увы, не соблюдается.