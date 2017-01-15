Александр Касьянов: "Плохая уборка снега на трассе в Винтерберге помешала бороться за медали чемпионата Европы"

Бобслеист Александр Касьянов после завершения заездов двоек на чемпионате Европы в Винтерберге подчеркнул, что бороться за медали ему помешали организаторы соревнований, которые плохо чистили на трассе, подыгрывая тем самым немецким спортсменам. Его экипаж занял восьмое место, а золото выиграли представители Германии Франческо Фридрих и Торстен Маргис.

- В первом заезде шел сильный снег, из-за этого мы имели большой проигрыш на старте, - приводит ТАСС слова Касьянова. - Именно это обстоятельство не дало побороться за лучшую позицию после первого заезда, а ошибка во втором и вообще забрала последние шансы на медали. Сама трасса была подготовлена хорошо и позволяла нам бороться за награды. Результаты последних тренировок свидетельствовали, что мы были хорошо готовы к этому турниру.

Есть колея, по которой идет разгон первые 40 метров, ее перед стартом того или иного экипажа при желании можно прочистить не полностью, как положено, а на 30-40 процентов, что значительно гасит скорость. Тщательная уборка идет только перед стартами своих экипажей. Или тех, кто не может конкурировать всерьез, чтобы не было каких-то громких заявлений, что все делается ради хозяев. А в остальных случаях создается видимость, что колея чистится.