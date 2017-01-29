Альберт Демченко: "На ОИ-2018 Россию ждет серьезная конкуренция за медали"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко заявил, что национальную команду на Олимпийских играх-2018 ждет серьезная конкуренция со стороны сборных США, Канады, Австрии, Италии и Латвии. Специалист отметил, что за последние годы российские спортсмены стали лучше готовиться к турнирам.

– На Олимпийских играх 2018 года нас ждет очень серьезная конкуренция в борьбе за медали, – цитирует ТАСС Демченко. – Очень большой прогресс в результатах показывают команды США и Канады. Если раньше у них был один лидер, то теперь вся команда в эстафете может претендовать на медали. Австрийцы, успешно выступившие на домашнем чемпионате мира, также не захотят год спустя сдавать завоеванные позиции. Серьезное соперничество ждет нас и со стороны сборных Италии и Латвии.

Все предолимпийское лето мы будем очень активно работать по всем направлениям. Это касается и подготовки инвентаря, и наращивания физических кондиций у спортсменов, и так далее. За последние три года мы, в принципе, научились подводить спортсменов в наилучшей форме к главным стартам сезона. Но в этом вопросе нет предела совершенству, поэтому будем работать и дальше.