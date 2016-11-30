Зигфрид Мазе: "У меня нет конфликта с Бьорндаленом"

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе отметил, что его разногласия с Оле Эйнаром Бьорндаленом не слишком серьезны. Ранее 42-летний спортсмен заявил, что тренер хочет заставить его изменить технику стрельбы.

– Я рекомендую Бьорндалену стрелять по-другому, – цитирует NRK Мазе. – Это даст ему дополнительную возможность оценивать обстановку. И он сможет при этом сохранять свой нынешний уровень концентрации. У нас нет никакого конфликта. Просто две разные точки зрения. Это всегда интересно. Я тоже учусь у норвежцев стрельбе. Хотя сохраняю свою философию.