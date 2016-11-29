Зигфрид Мазе: "Поработать со сборной России? Почему нет?"

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе в интервью "СЭ" признался, что не против однажды поработать с российской командой. Он отметил, что биатлонисты сборной России ему нравятся.

– Что бы вы сказали, если бы получили предложение поработать в России?

– Сказал бы, что уже занят. Мой контракт с норвежской сборной подписан на два года – до конца олимпийского сезона, и я, честно говоря, не отказался бы от возможности продолжить эту работу и дальше.

– А если предложат приехать в Россию после того, как ваши контрактные обязательства перед Норвегией истекут?

– Почему нет? Ваши биатлонисты мне нравятся, Россия тоже, это страна с великой историей. Я даже кое-что читал. Про революцию в Санкт-Петербурге, например. Самое сложное в тренерской работе заключается ведь не в том, в какую страну ты едешь работать. И не в том, чтобы выучить язык. А в том, чтобы окружить себя единомышленниками. Мне кажется, у меня это неплохо получается. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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