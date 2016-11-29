Зигфрид Мазе: "Понимал, что Фуркад будет разочарован моим уходом в сборную Норвегии"

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе в интервью "СЭ" отметил, что понимает разочарование Мартена Фуркада в связи с его уходом из французской команды. Специалист подчеркнул, что сразу попытался наладить контакт с членами норвежской сборной.

– Вы отчаянный человек – в одночасье поменять Францию с ее климатом и жизненным укладом на Норвегию.

– На самом деле я не живу в Норвегии постоянно – приезжаю в эту страну только на тренировочные сборы. Климатические условия заботили меня мало: куда важнее представлялись отношения с теми, с кем предстоит работать. Главным на первом этапе работы было как раз выстроить отношения. Причем не только с лидерами команды, такими, как Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен, но и с теми, кто только пришел в сборную.

– Сообщить Мартену Фуркаду о своем решении оставить французскую команду было для вас проблемой?

– Я не советовался с ним, если вы об этом.

– Знаю, потому и спрашиваю. И знаю, что сам Фуркад был сильно на вас обижен.

– У нас получился очень хороший чемпионат мира в Холменколлене – у всей команды. Мартен выиграл четыре золотые медали и серебро, а при таком ошеломительном успехе, согласитесь, меньше всего думаешь о том, что в твоей устоявшейся жизни могут ни с того ни с сего произойти какие-то резкие изменения. Я понимал, что Фуркад будет сильно разочарован, скажем так – он не ожидал этого. Для меня же, как для тренера, успех в Холменколлене отошел в прошлое в тот самый момент, как чемпионат был закончен.

Возможно я просто чрезмерно эгоистичен, не знаю. Но руководствовался в момент принятия решения исключительно личными интересами. Помимо всего прочего, я очень люблю учиться. Иногда мне даже кажется, что у тех, с кем работаю, я учусь гораздо большему, чем даю им сам. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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