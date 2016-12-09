18:47 | БИАТЛОН

Жюстин Бреза: "Утром вообще не хотела вылезать из кровати"

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Серебряный призер спринта в Поклюке Жюстин Бреза, впервые попавшая на подиум в Кубке мира, призналась, что не ожидала такого результата. Также она добавила, что не чувствовала в себе уверенности.

"Счастлива ли я? Я, если честно, вообще без сил. Тут очень большая высота, и на трассе к тому же очень жарко, – приводит слова Бреза пресс-служба IBU. – Но гонкой, разумеется, довольна. Не поверила тренерам, когда они сказали, что я лидирую. Если честно, утром даже не хотелось вылезать из кровати. Не чувствовала уверенности в себе".

 

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