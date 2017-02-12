19:37 | БИАТЛОН

Жюстин Бреза: "После спринта была в ярости"

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Француженка Жюстин Бреза осталась довольна пятым местом в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. В спринте она показала только 28-й результат.

– После спринта я была в ярости, была очень расстроена, – цитирует AFP Бреза. – Сегодня же чувствовала себя хорошо. Но особенно довольна тем, что допустила всего один промах. В этой гонке нет места для ошибок. На трассе чувствовала себя хорошо, а вот в спринте такого ощущения не было. После провала в спринте было сложно избавиться от гнетущих мыслей, но мне удалось переключиться. В биатлоне нужно с новыми эмоциями подходить к каждой гонке. Это отличный результат. Мы должны извлекать уроки из происходящего и сохранять позитивный настрой.

 

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Материалы REN-TV

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