19:05 4 января | Биатлон

Женский спринт. Кузьмина - первая, Юрлова-Пехт - 15-я. Видеообзор


Представительница Словакии Анастасия Кузьмина выиграла спринт на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.  Для нее это третья победа в сезоне и вторая в спринте подряд.

Лучшей из россиянок вновь стала Екатерина Юрлова-Перхт, расположившаяся в итоговом протоколе на 15-й строчке. Виктория Сливко (67-е место с двумя промахами) и Светлана Миронова (72-е с четырьмя) не попали в гонку преследования.

Результаты гонки - здесь. Видеообзор предоставлен Калашников Media.

Дополнительная информация

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