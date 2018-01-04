Женский спринт. Кузьмина - первая, Юрлова-Пехт - 15-я. Видеообзор

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина выиграла спринт на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Для нее это третья победа в сезоне и вторая в спринте подряд.
Лучшей из россиянок вновь стала Екатерина Юрлова-Перхт, расположившаяся в итоговом протоколе на 15-й строчке. Виктория Сливко (67-е место с двумя промахами) и Светлана Миронова (72-е с четырьмя) не попали в гонку преследования.
Результаты гонки - здесь. Видеообзор предоставлен Калашников Media.
Дополнительная информация
https://kalashnikov.media/tags/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD?utm=sportexpress