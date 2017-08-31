Женская сборная России проведет сбор в Чайковском, мужская – в итальянском Мартелле

Стартовали очередные сборы женской и мужской сборных России по биатлону. Женская команда будет работать в Чайковском, мужская – в итальянском Мартелле.

Тренирующиеся отдельно Антон Шипулин и Алексей Волков с 29 августа по 9 сентября проходят подготовку в Тюмени.

Состав команд выглядит следующим образом:

женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова;

мужчины: Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Юрий Шопин.

Календарь биатлонного сезона-2017/18. Старт – 26 ноября