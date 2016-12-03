Женская сборная России опустилась на шестое место в Кубке наций

Женская сборная России опустилась с третьего места на шестое в зачете Кубка наций. Сегодня в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, ставшая 30-й.

Общий зачет (ж)

1 (1). Дальмайер (Германия) - 103 (+43)

2 (19). Дорен-Абер (Франция) - 82 (+60)

3 (7). Хаузер (Австрия) - 76 (+40)

4 (2). Бескон (Франция) - 73 (+19)

5 (17). Коукалова (Чехия) - 72 (+48)

6 (5). Бреза (Франция) - 71 (+31)

15 (12). АКИМОВА (Россия) - 40 (+11)

18 (6). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 38 (0)

28 (14). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 27 (0)

33 (18). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)

48 (32). СЛЕПЦОВА (Россия) - 9 (0)

Кубок наций (ж)

1 (1). Германия - 1215 (+406)

2 (2). Франция - 1196 (+415)

3 (4). Швеция - 1019 (+337)

4 (5). Австрия - 1015 (+347)

5 (6). Чехия - 1004 (+397)

6 (3). РОССИЯ - 989 (+305)