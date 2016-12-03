Женская сборная России опустилась на шестое место в Кубке наций

Женская сборная России опустилась с третьего места на шестое в зачете Кубка наций. Сегодня в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, ставшая 30-й.
Общий зачет (ж)
1 (1). Дальмайер (Германия) - 103 (+43)
2 (19). Дорен-Абер (Франция) - 82 (+60)
3 (7). Хаузер (Австрия) - 76 (+40)
4 (2). Бескон (Франция) - 73 (+19)
5 (17). Коукалова (Чехия) - 72 (+48)
6 (5). Бреза (Франция) - 71 (+31)
15 (12). АКИМОВА (Россия) - 40 (+11)
18 (6). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 38 (0)
28 (14). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 27 (0)
33 (18). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)
48 (32). СЛЕПЦОВА (Россия) - 9 (0)
Кубок наций (ж)
1 (1). Германия - 1215 (+406)
2 (2). Франция - 1196 (+415)
3 (4). Швеция - 1019 (+337)
4 (5). Австрия - 1015 (+347)
5 (6). Чехия - 1004 (+397)
6 (3). РОССИЯ - 989 (+305)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/
Leo Hawk
Случайно с Евроспорта переключился на Матч.ТВ Похоже Губеру с каждым годом всё хуже становится, смог слушать его вопли меньше минуты
17:23
Vlaer
это только начало! За десятку бы зацепится до конца сезона!!!
16:55
serg5555
Шестое место слишком высокое. По факту биатлон не наш вид спорта и общее место в районе 10 будет более реальным
16:26
inachipoch
Надо подождать до следующей индивидуальной гонки: может какая-нибудь из наших черепах заползёт в топ-десять.
16:23
alex1966
Интересно Свете Слепцовой еще шанс дадут ?
16:04
ДОЗВОН ГУБЕР
ЩЩас "проснутся" норвежки, итальянки, финки, украинки. швейцарки, белорусски... Короче, ЗАКОННОЕ 11-е место и четыре фуфлыжницы в К.М. А больше и НЕТ!!!!!!!!!!!!
15:55
maximalist
Перемен, мы ждем перемен!!!
15:49
maximalist
Если не будет перемен, это не предел...
15:48