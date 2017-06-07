Женская сборная России начала сбор в Поклюке

Женская сборная России по биатлону сегодня начала сбор в Поклюке (Словения), информирует официальный сайт СБР. Он продлится до 26 июня. Под руководством тренеров Сергея Коновалова, Николая Загурского и Михаила Девятьярова будут работать Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Ирина Услугина.

Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова пропускают сбор в Поклюке по согласованию с тренерским штабом. Планируется, что они присоединятся к команде на следующих сборах.