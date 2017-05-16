Женская сборная России начала сбор в Белокурихе

Женская сборная России по биатлону начала сбор в Белокурихе. В курортном городе в Алтайском крае открыта трасса протяженностью 1170 метров, где ровные участки сменяются спусками и подъемами. В ближайшее время к Татьяне Акимовой, Светлане Мироновой, Дарье Виролайнен и компании должна присоединиться мужская сборная России.

Также в Белокурихе тренируется сборная Казахстана, с которой работает Валерий Польховский, сообщает официальный сайт Муниципального образования город Белокуриха.