Женская сборная России без Юрловой приступила к тренировкам в Тюмени

Биатлонистки сборной России приступили к тренировкам на сборе в Тюмени, сообщает официальный сайт СБР. В "Жемчужине Сибири" в составе команды будут тренироваться Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко, Ирина Услугина. Сбор продлится до 8 ноября.

Екатерина Юрлова-Перхт по согласованию с тренерским штабом и руководством СБР ближайший сбор, начиная с 20 октября, проведет в Санкт-Петербурге.

– К команде она присоединится уже на следующем сборе, который состоится в Норвегии, – уточнил старший тренер сборной России Сергей Коновалов. – Все остальные девчонки в Тюмени, настроение у них хорошее. К счастью, все здоровы и тренируются в полную силу. В первый день сбора уже проделали хорошую лыжную работу. Все, конечно, рады снова тренироваться на снегу. В Тюмени созданы отличные условия для тренировок. Есть круг на 2,5 км, протянутый до стрельбища. Так что все сделано для полноценной работы.

Сейчас девчонкам нужно набрать объем на лыжах, чтобы потом уже переходить к скоростной работе. Конечно, в Тюмени мы будем также работать над стрельбой – проводить комплексные тренировки.