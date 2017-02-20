Жан-Гийом Беатрикс: "Наслаждаюсь гимном РФ, поэтому сразу понял, что включили не его"

Француз Жан-Гийом Беатрикс отметил, что сразу обнаружил ошибку с гимном РФ во время церемонии награждения сборной России после победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили "Патриотическую песню" Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год.

– Обычно я очень наслаждаюсь российским гимном, он очень мелодичный, – сказал в ходе специального репортажа Беатрикс. – Поэтому ошибку сразу обнаружил (улыбается).