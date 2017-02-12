Жан-Гийом Беатрикс: "Надеюсь, биатлон вернется в Россию как можно раньше"

Французский биатлонист Жан-Гийом Беатрикс отметил, что российские болельщики не заслуживают переноса этапа Кубка мира из Тюмени. По его словам, в России должны проходить международные соревнования. Ранее IBU на внеочередном конгрессе принял решение рекомендовать СБР отказаться от проведения чемпионата мира-2021, который должен пройти в Тюмени.

- Я уверен, что это очень плохо для российских болельщиков, - приводит "Тюменская арена" слова Беатрикса. - Мне очень жаль. Тюменские поклонники биатлона не заслуживают подобных решений. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, меня встречают незабываемые болельщики. Мне грустно, что этап Кубка мира не состоится в Тюмени. Лично у меня много друзей в России. Они очень добры ко мне. Сложившаяся ситуация мне совсем не по душе. Я надеюсь, что соревнования вернуться в вашу страну как можно раньше. Хочется, чтобы биатлон вновь был честным видом спорта и главной темой для обсуждения.