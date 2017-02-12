Жан-Гийом Беатрикс: "Мы слишком много говорим о конфликте Фуркада и Шипулина"

Французский биатлонист Жан-Гийом Беатрикс отметил, что во время чемпионата мира в Хохфильцене слишком много внимания уделяется конфликту, произошедшему между Мартеном Фуркадом и Антоном Шипулиным. В субботу спортсмены пожали друг другу руки и договорилсь поставить точку в ситуации, которая произошла после смешанной эстафеты. Тогда Шипулин не пожал руку Фуркаду из-за того, что тот зацепил Александра Логинова при передаче эстафеты.

- Я не могу говорить за Мартена или Антона, - приводит "Тюменская арена" слова Беатрикса. - Меня не было на трассе в тот момент. Мне кажется, мы слишком много говорим о произошедшем. Все биатлонисты приехали в Хохфильцен соревноваться и дарить прекрасное шоу для зрителей. Я получаю огромное удовольствие от противостояния с сильнейшими атлетам из разных стран, в том числе и с россиянами. Я надеюсь, что вся ситуация вскоре получит свое разрешение и все станет нормально.