Зденек Витек: "Не стоит рассчитывать, что русские прямо сейчас станут честными"

Тренер женской сборной Чехии Зденек Витек сомневается в том, что российским спортсменам и тренерам можно доверять. По его мнению, допинговые скандалы стали показателем нечестности российской стороны.
– Русские с самого начала не были честны, так что не нужно рассчитывать, будто они станут честными прямо сейчас, – цитирует iDNES Витека. – Сейчас всем нужно быть осторожными. Если раньше, например, во время тренировки или гонки можно было запросто попросить у другой команды попить, то сейчас это исключено. Нет никакого доверия.
inspire
как говорил один персонаж: "Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения" (с)
21:17
честный человечишко
Клоун
21:15
impressario
Эти людишки реально больны
20:55
shpasic
Витёк, похоже, боярышника перепил))
20:49
spetrov
Если достаточно большая часть чехов во всех русских туристах видела агентов КГБ, какое адекватное восприятие ситуации от них вообще стоит ожидать. А СЭ все-таки удивляет, время от времени предоставляя место в лентах новостей для подобных высказываний.
20:46