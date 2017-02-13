20:40 | БИАТЛОН

Зденек Витек: "Не стоит рассчитывать, что русские прямо сейчас станут честными"

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Тренер женской сборной Чехии Зденек Витек сомневается в том, что российским спортсменам и тренерам можно доверять. По его мнению, допинговые скандалы стали показателем нечестности российской стороны.

– Русские с самого начала не были честны, так что не нужно рассчитывать, будто они станут честными прямо сейчас, – цитирует iDNES Витека. – Сейчас всем нужно быть осторожными. Если раньше, например, во время тренировки или гонки можно было запросто попросить у другой команды попить, то сейчас это исключено. Нет никакого доверия.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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inspire

как говорил один персонаж: "Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения" (с)

21:17

честный человечишко

Клоун

21:15

impressario

Эти людишки реально больны

20:55

shpasic

Витёк, похоже, боярышника перепил))

20:49

spetrov

Если достаточно большая часть чехов во всех русских туристах видела агентов КГБ, какое адекватное восприятие ситуации от них вообще стоит ожидать. А СЭ все-таки удивляет, время от времени предоставляя место в лентах новостей для подобных высказываний.

20:46

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