Зайцева и Гросс выступят в "Гонке легенд-2016"

18 сентября в Раубичах пройдет "Гонка легенд". В соревнованиях примут участие 36 биатлонных звезд разных возрастов. Среди них – Фруде Андерсен, Халвар Ханевольд, Рикко Гросс, Свен Фишер, Алексей Айдаров, Николай Круглов, Сергей Новиков, Александр Попов, Юрий Кашкаров, Виктор Майгуров, Ольга Зайцева, Анна Богалий, Надежда Таланова, Кати Вильхельм, Лив Грет Пуаре, Екатерина Дафовска, Екатерина Зубрилова, Мари-Лор Брюне. Ведущим будет известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. Организаторы ожидают, что мероприятие посетят порядка 15 тысяч зрителей.