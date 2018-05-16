Зайцева готова занять пост в СБР

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в интервью "Р-Спорт" заявила, что готова пойти работать в Союз биатлонистов России (СБР), если получит приглашение. Спортсменка отметила, что специально для этого получила соответствующее образование и является бесценным сотрудником.

40-летняя Зайцева объявила о завершении спортивной карьеры в 2015 году.

– А вам было бы интересно принять участие в вытягивании российского биатлона из того болота, в котором он оказался?

– Мне сейчас все интересно, очень хочется работать. Мы же – спортсмены – все амбициозные, чем бы ни занимались. Понятно, что для меня на первом месте всегда будут семья и дети, но все равно хочется в другой сфере чего-то тоже уже добиться.

– Не обидно смотреть со стороны на то, как ваши биатлонные коллеги-мужчины сейчас сражаются за всевозможные позиции в СБР, а о вас никто даже не вспоминает?

– Что тут обидного? Сейчас такое время. Мое время придет позже, я это точно знаю. И все будет хорошо. Хотя обидно, конечно, что я не могу даже поучаствовать в каких-то мероприятиях, потому что пока существует эта нерешенная ситуация с допингом. Может, со стороны это так выглядит, что я все легко воспринимаю и как бы плыву по течению в ожидании, когда что-то изменится, но ситуация реально не очень хорошая. Что я могу изменить? Ничего.

– А если позовут работать в Союз биатлонистов России, пойдете?

– Пойду. Я же для этого специально училась, соответствующее образование получала, в РМОУ проходила повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования "Спортивный менеджмент". В этом году оканчиваю магистратуру МГУ им. Ломоносова по направлению "Менеджмент в спорте". Кстати, на днях сдаю выпускные государственные экзамены и защищаю выпускную квалификационную работу. Плюс – спортивный опыт. Так что, если разобраться, работник-то я бесценный!

Помимо олимпийских медалей в эстафете, в активе 40-летней Зайцевой три золотых награды чемпионата мира, а также Малый хрустальный глобус в масс-старте.

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