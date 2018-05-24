Зайцева будет работать в детском биатлоне?

Заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова заявила, что двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева может работать над развитием детского биатлона. В настоящее время в этой сфере трудится ее бывшая сокомандница по сборной России Анна Богалий.

Новый президент СБР Владимир Драчев ранее говорил о том, что рассмотрит варианты сотрудничества с олимпийской чемпионкой. Зайцева, в свою очередь, заявляла, что готова занять пост в организации, если будет такое предложение.

– Надеюсь, что к работе привлекут и наших двукратных олимпийских чемпионок Анну Богалий и Ольгу Зайцеву, – цитирует ТАСС Ишмуратову. – Богалий уже начала работать по детскому спорту, Ольга Зайцева, как мне кажется, подхватит эту эстафетную палочку и будет помогать ей.

Богалий в настоящее время возглавляет организацию по развитию детского биатлона, в которую входят больше половины регионов России.