Загоруйко – победительница гонки преследования на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка IBU, который прошел в Мартелль-Валь-Мартелло. Она преодолела дистанцию за 33 минут и 20 секунд.

Второе место заняла француженка Хло Шевалье, третьей стала немка Каролин Хорхлер. Отметим, что другая россиянка Дарья Виролайнен финишировала четвертой.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Анастасия ЗАГОРУЙКО (Россия) – 33.20,8 (2 шт. круга)

2. Хло Шевалье (Франция) – отставание 8,7 (1)

3. Каролин Хорхлер (Германия) – 25,8 (0)

4. Дарья ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 28,4 (4)

5. Карин Оберхофер (Италия) – 55,1 (2)

6. Энора Лятюйер (Франция) – 1.17,7 (5)

8. Виктория СЛИВКО (Россия) – 1.36,3 (1)

13. Светлана МИРОНОВА (Россия) – 2.29,1 (8)

19. Ирина УСЛУГИНА (Россия) – 2.59,5 (2)

30. Кристина РЕЗЦОВА (Россия) – 3.45,8 (5)