Загоруйко – победительница гонки преследования на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка IBU, который прошел в Мартелль-Валь-Мартелло. Она преодолела дистанцию за 33 минут и 20 секунд.
Второе место заняла француженка Хло Шевалье, третьей стала немка Каролин Хорхлер. Отметим, что другая россиянка Дарья Виролайнен финишировала четвертой.
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Женщины
Гонка преследования
10 км
1. Анастасия ЗАГОРУЙКО (Россия) – 33.20,8 (2 шт. круга)
2. Хло Шевалье (Франция) – отставание 8,7 (1)
3. Каролин Хорхлер (Германия) – 25,8 (0)
4. Дарья ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 28,4 (4)
5. Карин Оберхофер (Италия) – 55,1 (2)
6. Энора Лятюйер (Франция) – 1.17,7 (5)
8. Виктория СЛИВКО (Россия) – 1.36,3 (1)
13. Светлана МИРОНОВА (Россия) – 2.29,1 (8)
19. Ирина УСЛУГИНА (Россия) – 2.59,5 (2)
30. Кристина РЕЗЦОВА (Россия) – 3.45,8 (5)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2017-2018/ratings/