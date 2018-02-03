Юрлова снялась в фильме "Биатлон для новичков"

IBU презентовал документальный фильм "Biathlon for newbies" ("Биатлон для новичков"). В нем рассказываются основные правила и особенности вида спорта. В фильме приняли участие ряд действующих биатлонистов, включая Дарью Домрачеву, Оле Эйнара Бьорндалена, Анастасию Кузьмину, Мартена Фуркада, Йоханнеса Бе, Кайсу Мякяряйнен, а также россиянку Екатерину Юрлову-Перхт. Последней досталась роль биатлонного тренера.
- Оле Эйнар Бьорндален
- Кайса Мякяряйнен
- Дарья Домрачева
- Екатерина Юрлова
- Мартен Фуркад
- Анастасия Кузьмина
- Йоханнес Бе