18:45 | Биатлон

Юрлова снялась в фильме "Биатлон для новичков"


IBU презентовал документальный фильм "Biathlon for newbies" ("Биатлон для новичков"). В нем рассказываются основные правила и особенности вида спорта. В фильме приняли участие ряд действующих биатлонистов, включая Дарью Домрачеву, Оле Эйнара Бьорндалена, Анастасию Кузьмину, Мартена Фуркада, Йоханнеса Бе, Кайсу Мякяряйнен, а также россиянку Екатерину Юрлову-Перхт. Последней досталась роль биатлонного тренера.

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