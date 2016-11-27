02:40 | БИАТЛОН

Юрлова после рождения дочери приступила к тренировкам

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Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев сообщил, что Екатерина Юрлова планирует вернуться к соревнованиям в январе-феврале 2017 года. Сейчас спортсменка начала занятия после рождения ребенка. 14 ноября Юрлова родила дочь Киру.

- Катя уже тренируется, - приводит "Р-Спорт" слова Васильева. - Пока еще не в полном объеме, но уже и бегает, и катается. Выступить хочет уже после Нового года в январе-феврале, уже готовится по-серьезному. Пока все слава богу, а дальше будем смотреть. У нее амбициозные планы, она готовится очень серьезно. Она хочет быстрее вернуться, уже в конце января - начале февраля хочет выступать. И не где-то, а уже на международных соревнованиях.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20161126/1112816806.html

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