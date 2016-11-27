Юрлова после рождения дочери приступила к тренировкам

Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев сообщил, что Екатерина Юрлова планирует вернуться к соревнованиям в январе-феврале 2017 года. Сейчас спортсменка начала занятия после рождения ребенка. 14 ноября Юрлова родила дочь Киру.

- Катя уже тренируется, - приводит "Р-Спорт" слова Васильева. - Пока еще не в полном объеме, но уже и бегает, и катается. Выступить хочет уже после Нового года в январе-феврале, уже готовится по-серьезному. Пока все слава богу, а дальше будем смотреть. У нее амбициозные планы, она готовится очень серьезно. Она хочет быстрее вернуться, уже в конце января - начале февраля хочет выступать. И не где-то, а уже на международных соревнованиях.