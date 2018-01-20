Юрлова поднялась на 12-е место в общем зачете Кубка мира

Россиянка Екатерина Юрлова поднялась с 14-го на 12-е место в общем зачете Кубка мира. В гонке преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве она заняла 14-е место.
Лидирует по-прежнему финка Кайса Мякяряйнен. Немка Лаура Дальмайер, выигравшая пасьют, поднялась на 4-е место. Белоруска Дарья Домрачева, финишировавшая 3-й, стала 8-й.
Общий зачет (ж)
1 (1). Мякяряйнен (Финляндия) – 544 (+40)
2 (2). Кузьмина (Словакия) – 523 (+30)
3 (3). Вирер (Италия) – 489 (+54)
4 (5). Дальмайер (Германия) – 450 (+60)
5 (6). Виткова (Чехия) – 416 (+36)
6 (7). Херманн (Германия) – 402 (+29)
8 (10). Домрачева (Белоруссия) – 376 (+48)
12 (14). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 324 (+27)
28 (26). АКИМОВА (Россия) – 164 (0)
51 (51). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 56 (0)
59 (57). МИРОНОВА (Россия) – 32 (0)
61 (59). СЛИВКО (Россия) – 29 (0)
80 (78). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 9 (0)
90 (90). УСЛУГИНА (Россия) – 3 (0)
Гонка преследования (ж)
1 (3). Вирер (Италия) – 209 (+54)
2 (1). Кузьмина (Словакия) – 209 (+30)
3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) – 201 (+40)
4 (7). Дальмайер (Германия) – 187 (+60)
5 (4). Херманн (Германия) – 170 (+29)
6 (5). Вита Семеренко (Украина) – 154 (+24)
9 (10). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 135 (+27)
10 (16). Домрачева (Белоруссия) – 134 (+48)
31 (25). АКИМОВА (Россия) – 63 (0)
50 (46). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 17 (0)
65 (58). СЛИВКО (Россия) – 7 (0)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/ratings/