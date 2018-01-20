Юрлова поднялась на 12-е место в общем зачете Кубка мира

Россиянка Екатерина Юрлова поднялась с 14-го на 12-е место в общем зачете Кубка мира. В гонке преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве она заняла 14-е место.

Лидирует по-прежнему финка Кайса Мякяряйнен. Немка Лаура Дальмайер, выигравшая пасьют, поднялась на 4-е место. Белоруска Дарья Домрачева, финишировавшая 3-й, стала 8-й.

Общий зачет (ж)

1 (1). Мякяряйнен (Финляндия) – 544 (+40)

2 (2). Кузьмина (Словакия) – 523 (+30)

3 (3). Вирер (Италия) – 489 (+54)

4 (5). Дальмайер (Германия) – 450 (+60)

5 (6). Виткова (Чехия) – 416 (+36)

6 (7). Херманн (Германия) – 402 (+29)

8 (10). Домрачева (Белоруссия) – 376 (+48)

12 (14). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 324 (+27)

28 (26). АКИМОВА (Россия) – 164 (0)

51 (51). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 56 (0)

59 (57). МИРОНОВА (Россия) – 32 (0)

61 (59). СЛИВКО (Россия) – 29 (0)

80 (78). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 9 (0)

90 (90). УСЛУГИНА (Россия) – 3 (0)

Гонка преследования (ж)

1 (3). Вирер (Италия) – 209 (+54)

2 (1). Кузьмина (Словакия) – 209 (+30)

3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) – 201 (+40)

4 (7). Дальмайер (Германия) – 187 (+60)

5 (4). Херманн (Германия) – 170 (+29)

6 (5). Вита Семеренко (Украина) – 154 (+24)

9 (10). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 135 (+27)

10 (16). Домрачева (Белоруссия) – 134 (+48)

31 (25). АКИМОВА (Россия) – 63 (0)

50 (46). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 17 (0)

65 (58). СЛИВКО (Россия) – 7 (0)

Антерсельва. Женская гонка преследования. LIVE!