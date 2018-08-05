Юрлова-Перхт выступит на чемпионате мира по летнему биатлону

В Чайковском завершился чемпионат и первенство России, где был определен состав сборной для участия в летнем чемпионате мира.

Как информирует официальный сайт СБР, команда была сформирована по итогам спринтерских гонок и масс-стартов. Кроме того, еще восемь спортсменов (по двое в каждой возрастной категории) определены тренерским штабом из числа биатлонистов, проходящих централизованную подготовку.

Состав сборной России:

мужчины Юрий Шопин, Максим Буртасов, Александр Бабчин, Вадим Филимонов, Никита Поршнев, Петр Пащенко;

женщины Ольга Дмитриева, Лейсан Бикташева, Анастасия Рудакова, Кристина Ильченко, Екатерина Юрлова-Перхт, Маргарита Васильева;

юниоры Иван Колотов, Данил Калинин, Николай Чуфистов, Михаил Бурундуков, Денис Таштимеров, Александр Мяконький;

юниорки Анастасия Шевченко, Анна Терехова, Анастасия Халиуллина, Юлия Сидоркина, Валерия Васнецова, Анна Григорьева.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 24 по 26 августа в Нове-Место (Чехия).